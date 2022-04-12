ويليامز: مشاورات القاهرة ستفضي لوضع القاعدة الدستورية

أوضحت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز أن مباحثات لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية ستبدأ -الثلاثاء- وتنتهي 20 أبريل الجاري، في القاهرة بعد عرض السلطات المصرية استضافتها.

وجددت وليامز في كتاب وجهته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الدعوة لعقد اجتماع وفدي النواب والدولة برعاية الأمم المتحدة؛ بغية الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن.

وأكدت المستشارة، في كتابها، على أن المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات التشريعية الليبية من حيث إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقًا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي لما فيه مصلحة الشعب الليبي العليا، مبينةً أن الشعب الليبي قد أعرب بشكل جلي عن رغبته في إنهاء النزاعات والانقسامات.

وخلصت وليامز إلى أنها أثنت على تسمية أعضاء المجلس الأعلى للدولة للمشاركة في الجولة المقبلة من المحادثات، مؤكدةً أن السلطات المصرية قد عرضت الاستضافة للاجتماع والمشاركين في فندق بالقاهرة من 12 إلى 20 أبريل الجاري.

ويتوقع وصول المشاركين للقاهرة الثلاثاء، ويختتم الاجتماع بوضع القاعدة الدستورية بحلول الـــ 20 من أبريل ليتسنى لهم المغادرة في 21 من الشهر الجاري، وفقًا لما أوضحته المستشارة في كتابها.

تجدر الإشارة إلى أن وليامز صرحت في وقت سابق بأنها مسألة وقت لإنجاز اجتماع توافقي بين المجلسين رغم ما شاب الطرح في البداية من ممانعة من بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

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