القطراني يبحث معالجة مرتبات الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار بنينا الدولي

عقد نائب رئيس مجلس الورزاء بالحكومة الليبية علي القطراني، اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعا مع مدير محطة مطار بنينا خليفة البرغثي ومدير منطقة بنغازي عبد السلام ناجي ورئيس شركة الخطوط الليبية حامد سباق.

وناقش القطراني، خلال اللقاء كيفية معالجة مرتبات الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار بنينا الدولي ووضع حلول سريعة وناجحة لحل هذه الإشكالية و صرف المرتبات بأقرب وقت ممكن.

واكد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، على تقديم كل الدعم و توفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستمرار عمل الشركة بالشكل المطلوب و بدون توقف.

كما ثمن القطراني على دور الشركة الهام في إدارة الخدمات التشغيلية بمطار بنينا الدولي رغم الظروف التي تمر بها .