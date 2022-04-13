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بسبب انقسام هيئة الأوقاف.. استبعاد ليبيا من مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الرابطة الليبية لحملة القرآن الكريم، أنّه استبعاد ممثل ليبيا من مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريمرغم فوزها بالمراتب الأولى لعدة سنوات .

والسبب، بحسب ما نشرت الرابطة، هو إرسال متسابقَين أحدهما ممثلاً عن هيئة الأوقاف بالبيضاء والآخر ممثلاً عن هيئة الأوقاف بطرابلس..

ونظراً لطلب منظمي المسابقة بأن يكون الممثل لكل دولة متسابقاً واحداً فقط الأمر الذي دفعهم إلى استبعاد دولة ليبيا  من دخول المسابقة إلى أن يتم تنازل أحد الطرفين عن المشاركة، بحسب ما ذكرت الرّابطة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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