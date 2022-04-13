الفارسي: الرئاسي التزم الصمت رغم استمرار انقطاع مرتبات الجيش لشهور

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار يوسف الفارسي إن المجلس الرئاسي مسؤول عن الأزمة وكان يجب تدخله بشكل مباشر منذ فترة. بحسب قوله

وأوضح الفارسي في تصريحات صحفية، أن المجلس الرئاسي التزم الصمت، رغم استمرار انقطاع مرتبات الجيش لمدة 4 أشهر متتالية.

مضيفآ، أن الصمت يسمح لرئيس الحكومة السابقة بإعادة البلاد إلى نقطة الصفر، كما أشار إلى أن عبد الحميد الدبيبة يهدف لممارسة الضغوط على الجيش الوطني والدفع به للدخول في صراع. بحسب وصفه

كما ذكر أن الدبيبة يعمل على تقوية المليشيات المسلحة ، زاعمآ أن الدبيبة يحاول إفشال الجيش عبر قطع المرتبات في وسط أزمة الغلاء التي تعيشها البلاد. بحسب تصريحاته