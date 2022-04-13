تقرير: تراجع عدد النازحين في ليبيا بنسبة 47% منذ وقف إطلاق النار

حددت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، عدد النازحين داخلياً من الليبيين بأكثر من 168 ألف مهجر

مؤكدةً بذلك تراجع النسبة بــ 47 % منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 أي في الفترة ما بين ديسمبر 2021 وشهر يناير 2022م.

وأكدت المنظمة في إحصاءات لها على صفحتها بموقع تويتر عودة 673 ألف مهجر إلى ديارهم، فيما لا لاتزال تواجههم مشكلة السكن والطعام والحصول على الخدمات الصحية التي تعد من الاحتياجات ذات الأولوية للنازحين.

وتمثل هذه الإحصائيات نتائج الجولة الـــ 40 من تتبع التنقل في ليبيا، وقد لاحظت المنظمة استمرار أعداد النازحين داخليًا في الانخفاض، مع زيادة موازية في عدد العائدين، بالمقارنة مع 661،892 عائدًا تم تحديدهم في الجولة 39.

وتجدر الإشارة إلى أن أعلى 3 مناطق شهدت عودة المهجرين والنازحين هي بنغازي بأكثر من 192 ألفا تليها طرابلس بأكثر من 152 ألفا والجفارة بأكثر من 108 آلاف عائد- وفقاً لاحصائيات المنظمة التي أفادت، بأن 95 % من المهجرين قد فروا من ديارهم ونزحوا نظراً لعدم توفر الأمن وعاد 98 % إلى مدنهم وبلداتهم بعد التحسن النسبي للأوضاع الأمنية، كما رصد التقرير أن 89% ممن عادوا يقيمون في منازلهم التي نزحوا أو هُجروا منها.

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