الرابطة الليبية لحملة القرآن: استبعاد ليبيا من مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بسبب انقسام هيئة الأوقاف

أعلنت الرابطة الليبية لحملة القرآن الكريم وقرائه وخبراء علومه، استبعاد القراء الليبيين لأول مرة من مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بعد فوزها بالترتيب الأولى لعدة سنوات .

وذكرت الرابطة في منشور لها عبر فيسبوك، “للأسف ولأول مرة يتم استبعاد ممثل دولة ليبيا من مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بعد فوزها بالترتيب الأولى لعدة سنوات”، مشيرة إلى أن السبب هو “إرسال متسابقَين أحدهما ممثلاً عن هيئة الأوقاف بالبيضاء والآخر ممثلاً عن هيئة الأوقاف بطرابلس”.

وأضافت أنه “نظراً لطلب منظمي المسابقة بأن يكون الممثل لكل دولة متسابقاً واحداً فقط الأمر الذي دفعهم إلى استبعاد دولة ليبيا من دخول المسابقة إلى أن يتم تنازل أحد الطرفين عن المشاركة”.