وليامز: عرضت جهود وساطتي بين مجلسي النواب والدولة حول القاعدة الدستورية على تحالف “تحالف التضامن”

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قالت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها عرضت على ممثلي “تحالف التضامن” جهود الوساطة الأخيرة التي قامت بها بين مجلسي النواب والدولة بشأن التوصل لقاعدة دستورية من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وعادلة وذات مصداقية في أقرب فرصة.

وأضافت، وليامز، أن ممثلي التحالف، وهو شبكة “تكونت حديثًا من 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني وقيادات نسائية” أعربوا عن مخاوفهم تجاه الوضع الحالي في ليبيا.

وقالت، إنهم “يرون أن إجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم هو السبيل للمضي إلى الأمام”.

وأضافت، أنها ناقشت مع التحالف أهمية ضمان حضور أصوات النساء بشكل مناسب في عملية صنع القرار على المستوى الوطني، وكذلك ودعم أفضل في التواصل مع مختلف المؤسسات الليبية لمناقشة وتأمين مشاركة أوسع للمرأة الليبية في الانتخابات.