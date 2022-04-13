ستيفاني لـ«المشري»: نشكر مجلسكم على قبول المشاركة في محادثات القاهرة

جددت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، دعوتها لمجلس الدولة الاستشاري، لعقد اجتماع بين وفدي مجلسي النواب والدولة برعاية الأمم المتحدة للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى انتخابات وطنية في اسرع وقت.

وأكدت في خطاب وجهته إلى المجلس الاستشاري للدولة، أن المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات التشريعية الليبية لإبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي.

وأبدت شكرها لخالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة على تسمية أعضاء بالمجلس للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده في القاهرة 12 إبرايل ضمن جولات المحادثات بين الليبيين والذي ينتهي في 20 من إبرايل الجاري مع الانتهاء من وضع القاعدة الدستورية.

وتستضيف القاهرة على مدار الثلاثاء والأربعاء اجتماعات مكثفة لقيادات سياسية ليبية، بهدف مناقشة المسار الدستوري، الذي يمثل حلاً سياسياً للأزمة المحتدمة في البلاد على مدار أكثر من 10 سنوات.

ومن جانبه، أكد عضو المجلس الاستشاري للدولة، سعد بن شرادة، مغادرة عدد من أعضاء المجلس الاستشاري إلى القاهرة الاجتماع مع لجنة بمجلس النواب.

وقال «بن شرادة»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «من المرجح أن يعقد أعضاء المجلس الاستشاري مع لجنة البرلمان اجتماعهم غدا الأربعاء، مشيرا إلى أن بنود الاجتماع غير واضحة، وهناك فجوة بين اللجنتين».

واضاف «إن اللجنة المشكلة عن النواب شُكلت بناء على مخرجات اللجنتين المشكلتين من الأعلى والنواب وانبثق عنها التعديل الدستوري الثاني عشر، في حين أن لجنة الأعلى للدولة شُكلت بناء على مقترح المستشارة وليامز لإيجاد قاعدة دستورية».

واختتم بقوله، «نأمل أن يتفق أعضاء اللجنتين، ويقدموا ما يمكن من تنازلات تصب في صالح البلاد وإخراجها من الانسداد الحالي الذي يخدم أجندات خارجية».