بليحق: برعاية بعثة الأمم المتحدة.. اجتماع لجنتي «النواب» و«الدولة» بالقاهرة

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن اجتماعات لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة من المتوقع أن تبدأ اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأشار بليحق في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء ،إلى أن هذه الاجتماعات تُعقد تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،

وأوضح أن الاجتماعات تعقد وفقا لقرار مجلس النواب الخاص بمراجعة النقاط والمواد محل الخلاف في مشروع الدستور.

ويذكر أن، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، قد ذكر إن هناك اجتماعا مرتقبا لأعضاء مجلسي النواب والدولة بالقاهرة. وأضاف في تصريح إصحفي ، أن الاجتماع سيخصص للنظر في المسائل الخلافية في بعض مواد مسودة الدستور، إذ إن اللجنة المكلفة من مجلس النواب ستتولى مراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور الموجز من الهيئة التأسيسية.

ويجدر الا شارة الى انه يوم الجمعة الماضية، شكل مجلس النواب لجنة من 12 عضوا لمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة. وشدد قرار التشكيل على أن اللجنة ملتزمة بما ورد في الإعلان الدستوري الثاني عشر، وأنه عند الاختلاف تعرض أعمال اللجنة على مجلس النواب.