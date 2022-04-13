ستيفاني للمشري: نشكر مجلسكم على قبول المشاركة في محادثات القاهرة

جددت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، دعوتها لمجلس الدولة الاستشاري، لعقد اجتماع بين وفدي مجلسي النواب والدولة برعاية الأمم المتحدة للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى انتخابات وطنية في اسرع وقت.

وأكدت في خطاب وجهته إلى المجلس الاستشاري للدولة، أن المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات التشريعية الليبية لإبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي.

وأبدت شكرها لخالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة على تسمية أعضاء بالمجلس للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده في القاهرة 12 إبريل ضمن جولات المحادثات بين الليبيين والذي ينتهي في 20 من إبريل الجاري مع الانتهاء من وضع القاعدة الدستورية.

وتستضيف القاهرة على مدار الثلاثاء والأربعاء اجتماعات مكثفة لقيادات سياسية ليبية، بهدف مناقشة المسار الدستوري، الذي يمثل حلاً سياسياً للأزمة المحتدمة في البلاد على مدار أكثر من 10 سنوات.