صنع الله: استمرار دعم المؤسسة اللامحدود لشركة أكاكوس

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، امس الثلاثاء، استمرار «دعم المؤسسة اللامحدود لشركة أكاكوس في سبيل تحقيق كل مستهدفاتها»، وإنجاز عملها بالطرق الصحيحة وتنفيذ مشاريعها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

ووفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك» جاء فيه، أن صنع الله ، اجتمع مع رئيس لجنة إدارة شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، عصام البشتي،وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير عمل الشركات بالقطاع،

وخلال الاجتماع تم مناقشة نشاط الشركة وأعمالها، و«المعوقات التي تحول دون إنجاز عملها بالصورة الصحيحة، والتحديات التي تواجهها في تحقيق بعض من مستهدفاتها، والحلول المناسبة لها».