صنع الله: استمرار دعم المؤسسة اللامحدود لشركة أكاكوس

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، امس الثلاثاء، استمرار «دعم المؤسسة اللامحدود لشركة أكاكوس في سبيل تحقيق كل مستهدفاتها»، وإنجاز عملها بالطرق الصحيحة وتنفيذ مشاريعها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك» جاء فيه، أن صنع الله ، اجتمع مع رئيس لجنة إدارة شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، عصام البشتي،وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير عمل الشركات بالقطاع،
وخلال الاجتماع تم مناقشة نشاط الشركة وأعمالها، و«المعوقات التي تحول دون إنجاز عملها بالصورة الصحيحة، والتحديات التي تواجهها في تحقيق بعض من مستهدفاتها، والحلول المناسبة لها».
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