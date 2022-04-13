المريمي: اجتماع القاهرة للجنتي «النواب والدولة» لمناقشة نقاط الخلاف بمسودة الدستور

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن لجنتي إعداد القاعدة الدستورية المشكلة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة ستناقشان النقاط الخلافية الواردة في مسودة الدستور المنجز

وأضاف «المريمي» في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن الترتيبات جارية لإجراء اجتماع بين لجنتي المجلسين والذي سيعقد في القاهرة، حسب الترتيبات.

ويذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد شكّل لجنة تتكون من 12 نائباً، لتولي مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وإجراء التعديلات عليه.

وتستضيف القاهرة على مدار الثلاثاء والأربعاء اجتماعات مكثفة لقيادات سياسية ليبية، بهدف مناقشة المسار الدستوري، الذي يمثل حلاً سياسياً للأزمة المحتدمة في البلاد على مدار أكثر من 10 سنوات.

وجددت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، دعوتها لمجلس الدولة الاستشاري، لعقد اجتماع بين وفدي مجلسي النواب والدولة برعاية الأمم المتحدة للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى انتخابات وطنية في اسرع وقت.

وأكدت في خطاب وجهته إلى المجلس الاستشاري للدولة، أن المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات التشريعية الليبية لإبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي.

وأبدت شكرها لخالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة على تسمية أعضاء بالمجلس للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده في القاهرة 12 إبرايل ضمن جولات المحادثات بين الليبيين والذي ينتهي في 20 من إبرايل الجاري مع الانتهاء من وضع القاعدة الدستورية.