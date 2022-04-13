بن شرادة: المباحثات بين المجلسين قتلت بمهدها لأن الفجوة كبيرة بينهما ولن يتم الوصول لتفاهمات

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن الفجوة كبيرة بين مجلسي النواب والدولة بخصوص قرار تشكيل اللجان؛ لأن الأخير شكل لجانًا بخصوص القاعدة الدستورية، ومجلس النواب شكل لجنة بخصوص التعديل 12 الذي اتفق عليه بين لجنتي المجلسين في يوم 3/10. معتقدًا أن الفجوة ستكون كبيرة ولن يتم الوصول لتفاهمات في أول جلسة.

بن شرادة أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه يمكن الحكم على المباحثات أنها قتلت في مهدها لأن الفجوة كبيرة، لافتًا إلى أن لجنة البرلمان شكلت بقرار من البرلمان حسب التعديل 12 ومجلس الدولة قرارها بمبادرة ستيفاني ويليامز، والخلاف كبير.

وبيّن أن ستيفاني ويليامز اشترطت أن يكون اللقاء على حسب وضع قاعدة دستورية، لكن تراجعت في الفترة الأخيرة بخصوص الذهاب لقاعدة دستورية، فيمكن أن تذهب اللجنتان للتفاهم، وبذلك أعطت مجالًا للجنتين للتوجه لمصر.

وحول ما يتم تداوله من أن المباحثات هي نسف للمسار التأسيسي والشرعية القانونية والدستورية ولما قامت به هيئة صياغة الدستور علق قائلًا: “الهيئة نعرف جلهم ونحترمهم، لكن عمرها انتهى عند التصويت في شهر 8/2017، جاء دور المشرع اختلف على إحالته على الاستفتاء وتم منعه بالقوة القاهرة للذهاب للاستفتاء”.

كما أعرب عن تمنياته من اعضاء اللجنتين أن يصلون لحل وسط ما بين الاستحقاقين، لافتًا إلى أن يوم غد سيكون اللقاء الأول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية