العابد يبحث مع الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية أوجه التعاون

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد ” مع رئيس الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية التابعة للشركة القابضة للاتصالات “مجدي الشيباني” أوجه التعاون ما بين الوزارة و الأكاديمية.

كما ناقش اللقاء آليات اعتماد المناهج والبرامج التدريبية الخاصة بالأكاديمية بالتنسيق مع مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية لضمان أن تكون مخرجات التدريبات وفق المعايير الوطنية والدولية.

وتطرق اللقاء إلى آليات التنسيق لتدريب الباحثين عن عمل المسجلين في المنظومة التابعة للوزارة من الاختصاصات المعنية بتكنلوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات.