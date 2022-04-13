المونيتور تسلط الضوء على مساعي القاهرة لإيجاد توافق بين الأطراف الليبية

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي الضوء على الدور المصري الداعم لصنع استقرار سياسي في ليبيا وإيجاد معالجات لأزماتها.

وأشار التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد لاتخاذ مصر خلال الآونة الأخيرة خطوات علنية وسرية لتسوية الخلافات وإنهاء حالة التنافس بين القوى السياسية في ليبيا فالوضع في الأخيرة مهم بالنسبة للجانب المصري والأمن القومي للقاهرة.

ونقل التقرير عن صلاح حليمة المساعد السابق لوزير الخارجية المصري قوله إن مصلحة مصر تكمن في إيجاد توافق بين الأطراف الليبية لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية النزيهة التي تحقق إرادة الناخبين الليبيين.

وشدد حليمة على عدم فصل الأمن القومي المصري عن ليبيا الجارة المرتبطة مع مصر بروابط تاريخية ومصالح مشتركة على جميع المستويات ما يجعل القاهرة تكرس نفسها لاستقرار الأوضاع الليبية وإعادة إعمار البلاد لا سيما في ظل استمرار المشاورات لإرسال عمال مصريين إلى الأراضي الليبية.

بدوره قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافع:”الجهود المصرية تصب في سياق فتح قنوات اتصال مع جميع أطراف الأزمة الليبية لمساعدتها على الوصول إلى تسوية شاملة مستدامة تحفظ المصالح المصرية في ذات الوقت وتضمن عملية السياسية في ليبيا من دون تدخل خارجي”.

وأضاف نافع قائلا:”مصر ستواصل بلا شك جهودها مع كافة الأطراف الليبية لأن من الواضح أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية حقيقية ما لم تتفق الأطراف المحلية على رؤية موحدة مع ضرورة العمل على تقليل اعتماد كافة الأطراف على العامل الخارجي”.

من جانبه أوضح الباحث السياسي عبد الستار حتيتة إن مصر حريصة على إرساء الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا ولهذا السبب فهي تدعم قرارات مجلس النواب بما فيها اختيار فتحي باشاآغا رئيسا لحكومة الاستقرار إدراكًا منها أن تحقيق الاستقرار في البلاد أمر صعب في ظل ظهور عقبات أمام هذه القرارات.

وتابع حتيتة بالقول أن العقبات الداخلية تتمثل في وجود حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأنصارها الإقليميين والدوليين الرافضين لتسليم السلطة مبينا أن القاهرة ترى ضرورة تولي المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي دورا أساسيا بالوساطة للوصول إلى حلول مرضية للجهات المحلية والأجنبية.

وقال حتيتة:”إن بعض الأطراف الدولية تعتبر المنفي المنقذ للمستقبل التشريعي لأن مجلسي النواب والدولة الاستشاري وملتقى الحوار السياسي لم تتمكن من الاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات أو طريقة إجرائها فيما تم طرح اقتراح بشأن تولي المجلس الرئاسي دور البديل الذي يصدر تشريعات ملزمة للجميع”.

واختتم حتيتة بالإشارة إلى بحث القاهرة هذا الخيار مع المنفي إلا أن هذا لم يحل دون بقاء كل الأمور في ليبيا معلقة من دون أي رؤية محددة حتى الآن فيما أدلى رئيس المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في مصر محمد فتحي الشريف هو الآخر بدلوه بالخصوص.

وبين الشريف قائلا:”إن ليبيا في مشاورات مستمرة مع مصر لأن الدولة المصرية في استقرار الأولى واستضافت العديد من اللقاءات المتعلقة بالشأن الليبي فضلا عن إطلاقها مبادرات عدة بما فيها تلك التي تمت في يونيو من العام 2020 وقد تم تضمين معظم بنودها في المقترحات الدولية”.

وقال الشريف:” تظهر المبادرة انفتاح مصر على جميع الأطراف في ليبيا وقدرتها على لم شمل الليبيين بما يخدم مصالحهم فضلا عن عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعات مع جميع الفاعلين السياسيين في وقت ينفذ فيه الدبيبة منذ وصوله إلى السلطة خططا خارجية لإطالة وتعقيد الأزمة لصالح الإخوان والميليشيات.

ترجمة المرصد – خاص

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