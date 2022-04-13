الشرطه القضائية تقيم مأدبة افطار جماعي بمؤسسة الاصلاح والتأهيل

اقام جهاز الشرطه القضائية التابع لوزارة العدل بمؤسسة الاصلاح والتأهيل مأدبة افطار للنزلاء من جنسيات عربيه وافريقيه بحضور ذويهم.

وذكر مدير ادارة العلاقات العامة والناطق الاعلامي لجهاز الشرطة القضائية العميد ” احمد ابوكراع ” في تصريحات صحفية: التقينا اليوم بمناسبة اقامة مأدبة افطار جماعي بمؤسسة الاصلاح والتأهيل

وذلك بهدف لم شمل جميع النزلاء بذويهم بهذه المناسبة العظيمة شهر رمضان المبارك حيث تناولوا وجبة الافطار واقامة صلاة المغرب جماعة .

وأوضح ابوكراع ان المأدبة استهدفت النزلاء من جنسيات عربية وافريقية ، وانها ستعمم على بقية المؤسسات للم شمل النزلاء باسرهم في هذه الايام العظيمة .