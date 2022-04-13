ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة العمالة الوافدة في بنغازي

ضبط قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي تشكيلا عصابيا يمتهن سرقة العمالة الوافدة بقوة السلاح.

ووردت إلى القسم معلومات تفيد تنفيذ التشكيل عملياته في أكثر منطقة منها «السلماني 602، وحي السلام، وسيدي يونس»، حيث يقتحمون المنازل التي يقيم بها العمالة الوافدة، ويسلبون هواتفهم المحمولة وأموالهم ومقتنياتهم، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وعاين أعضاء التحريات المنازل التي تعرضت للسرقة من التشكيل، بغية التعرف على التشكيل وتحركاته، ثم أعد له كمينا محكما وضبط فردين به في حي السلام خلال استقلالهما سيارة، عثر بداخلها على سلاح ناري نوع مسدس، وقنابلتين يدويتين.

واعترف المتهمان الموقوفان بما نسب إليهما، وأفادا باستخدام المبالغ المتحصل عليها من عمليات السطو والسرقة في شراء الحبوب المخدرة والحشيش لغرض التعاطي، كما اتضح أن الإثنين صادر بحقهما حكما حبس غيابيان، وأنهما مطلوبان لعدة مراكز في المدينة في أكثر من عشرة محاضر، وقد اتخدت الإجراءات القانونية معهما، ثم أحيلا إلى جهات الاختصاص.