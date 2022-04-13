السلطات التونسية: إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي كبير من ليبيا

قامت مصالح الديوانة التونسية بالمعبر الحدودي رأس جدير بإحباط محاولة تهريب مبلغًا ماليًا يقدر نحو 480 ألف يورو بعد العثور عليه مخفى داخل سيارة تحمل ترقيم أجنبي أثناء قيامها بإجراءات الدخول إلى تونس،

وفقًا لما أعلنته مصالح الديوانة على منصتها الإعلامية.

ووضحت الديوانة، في منشورها، أمس الثلاثاء، تفاصيل العثور على المبلغ المهرب دون أن تشير إلى جنسية المهربين، الذين خبأوا المبلغ بالصندوق الخلفي للسيارة،

كما حرر موظفو الديوانية محضرًا للحجز إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

ومن الجدير بذكره أن السلطات التونسية تضع قوانين صارمة لتدفق العملة بين البلدين بسقف محدد؛ لوضع حد لتهريب الأموال واستغلالها في عمليات مشبوهة تدخل في غسيل الأموال ودعم الجماعات المتشددة وغير ذلك من أعمال غير قانونية.