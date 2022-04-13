مديرية أمن بنغازي: ضبط تشكيل عصابي امتهن السلب من العمالة الوافدة بقوة السلاح

أعلن قسم التحريات العامة، بمديرية أمن بنغازي، ضبط تشكيل عصابي امتهن السلب من العمالة الوافدة بقوة السلاح، وصدر بحقهم أحكام بالسجن غيابيا.

وأوضحت مديرية الأمن، في بيان، نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أنه “عُقب ورود معلومات لقسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي عن تشكيل عصابي يمتهن السطو بقوة السلاح على العمالة الوافدة وترهيبهم وحسب المعلومات الواردة أنهم قاموا بتنفيذ عملياتهم في أكثر من منطقة منها السلماني 602، ومنطقة حي السلام ومنطقة سيدي يونس”.

وتابع البيان؛ “حيث كان المتهمون يقومون باقتحام المنازل التي يقيم بها العمالة الوافدة ويسلبون هواتفهم المحمولة وأموالهم ومقتنياتهم”.

وأردف البيان؛ أن “رئيس قسم التحريات العامة الرائد فوزي الفايدي، أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين، وتم خروج أعضاء التحريات إلى المنازل التي تم السطو عليها من قبل هذا التشكيل وبعد جمع أكبر قدر من المعلومات تم التوصل إلى هوية الفاعلين ومحل سكنهم

وتم إعداد كمين محكم لهم وضبطهم بمنطقة حي السلام بالقرب من جزيرة الطيارة وبتفتيش مركبتهم احترازياً تم العثور بداخلها على سلاح ناري نوع مسدس وعدد 2 قنابل يدوية وتم الانتقال بهم إلى القسم”.

وأكمل البيان؛ أنه “بالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى م.ع.ر من مواليد 2002 والثاني يُدعى ع.م.م من مواليد 2000 واعترفوا بما نسب إليهم من تُهم وأفادوا أيضا أن المبالغ التي تحصلوا عليها من عمليات السطو والسلب بقوة السلاح اشتروا بها الحبوب المهلوسة وحشيش لغرض التعاطي”.

وختم البيان موضحًا أنه؛ “وبالتعميم عليهم اتضح أن المدعو ع.م.م صادر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 3سنوات، وأن المدعو م.ع.ر صادر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة سنة، وكما اتضح من خلال التعميم انهم مطلوبون لعدة مراكز بالمدينة على ذمة أكثر من 10 محاضر،

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص”.