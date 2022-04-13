سالم الهنداوي يكتب: تلفزيون رمضان لا يصوم..!

منذ زمن، كان “الشهر الكريم” هو المُنتج الأكبر للتلفزيون العربي، منذ الإرسال الأرضي إلى الإرسال الفضائي إلى “السوشيال ميديا” في العموم، ولا منافس آخر بعد أن فرغ مقعد “الحكواتي” وجمهوره في المُدن القديمة، وغاب “المسحراتي” في سطوع ضوء الشوارع الباهرة، وغاب “القراقوز” خلف قطعة القماش البيضاء وشمعة المشخصاتي وصوته المبحوح.. كما غاب “المسرح” عن مواسم العرض الأول، ليأخذ “رمضان” التلفزيون بمن فيه من موظّفين ومصوّرين وسينارستية ومخرجين بمساعديهم مع فنّيي الصوت والإضاءة، وليتجمهر أعداد الفنّانين من نجوم ومغمورين في حفل زفاف المسلسلات، بعضهم يحفر في التاريخ بأنامل واثقة وبعضهم بأنامل مرتعشة، وبعضهم من أجل الكسب المالي يرمي على الفوازير والمسابقات بعروض حسب الطلب، وبعضهم يختفي زمناً خلف دراما تستحق مشاهديها بعدد النجوم وبعدد الإعلانات خلاله، وكل نجاح له أسبابه ومن أهمّها توقيت العرض والإعادة..

.. ولأن السوق الرائج لا ضوابط له ولا معايير، فهو ينفلت أحياناً ليبتعد عن قيم الأخلاق وجماليات الفن الذي عشنا على مشاهدته في الزمن الجميل في ستينيّات القرن الماضي مع الأبيض والأسود، أيام “الساقية” و”الضحيّة” مع بدايات “صلاح السعدني” ونجمة ذلك الزمن “زيزي مصطفى”.. و”هارب من الأيام” الذي تعرّفنا من خلاله على رائعة “عبدالله غيث” التلفزيونية من إخراج “نور الدمرداش”.. و”الطريق” مع الرائعة “تحيّة كاريوكا” و”صلاح قابيل” في رحلة البحث عن أبيه..

لقد عاش جيلنا أحلى ليالي رمضان، في وجبة تلفزيونية محدودة بزمن الإرسال الذي كان يبدأ عند المساء لينتهي عند منتصف الليل، وبأعمال قليلة لكنّها قريبة من المشاهد، بعكس هذه الانتاجات الضخمة والمنافسة بين الفضائيات، حتى أن المشاهد لا يستطيع رصد الأعمال لينتقي مشاهدتها، إضافة إلى عوامل التوقيتات الزمنية، فلا يمكن لأحد شدّ “الريموت” طوال الوقت لمتابعة كُل المسلسلات والبرامج والنشرات.. لذلك “أنت وحظّك” باعتبار التشويق الإعلاني لهذا المسلسل أو ذاك، لا قيمة له في غمرة السيل الجارف من الأعمال.