المسماري: ديوان المحاسبة خالف القوانين بإيقاف صرف مرتبات العسكريين

قال اللواء المتحدث الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني، أحمد المسماري، إن هناك حربًا تستهدف الجيش عبر محاولات خبيثة هدفها زعزعة ثقة منتسبي الجيش في قياداتهم.

وأضاف المسماري في تصريحات لـ”الاتحاد” أن وحدات الجيش تجوب الصحراء لمحاربة التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية العابرة للحدود.

وأكد المسماري أن إدارة الحسابات العسكرية بالقيادة العامة أخطرت بالإفراج عن رواتب شهري يناير وفبراير الماضيين لمنتسبي الجيش، بناءً على أوامر صدرت من وزارة المالية لمصرف ليبيا المركزي في نهاية مارس الماضي، لكن المصرف أحال المعاملة لديوان المحاسبة الذي عرقل إجراءات الصرف، واصفًا ذلك بالمخالفة القانونية والإدارية كونها خارج اختصاص الديوان، ومشيرًا إلى أن الديوان تجاهل الرد على كتاب المركزي بشأن الصرف.

ونوّه المسماري إلى أن ديوان المحاسبة أوعز للمركزي بالموافقة على صرف رواتب العسكريين، بعد بيان ممثلي القيادة العامة للجيش في لجنة “5+5″، في التاسع من أبريل الجاري.

واختتم بالقول إن الإخوان والجماعة الليبية يسيطران على عدد كبير من مؤسسات الدولة في طرابلس، وأن معظمها خاضعٌ لسيطرة جماعات متشددة.

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