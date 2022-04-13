تقلب الأجواء في معظم مناطق البلاد مصحوبا برياح مثيرة للأتربة

أخبار ليبيا 24

تشهد معظم مناطق البلاد، اليوم الأربعاء، أجواء متقلبة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

كما تشهد تلك المناطق ارتفاعا نسبيا نسبي في درجات الحرارة خصوصا على مناطق الدواخل والجنوب.

وبحسب النشرة الجوية للمركز تكون السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب. ومن المتوقع أن تتكاثر السحب يوم الجمعة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.

والرياح تكون شرقية فجنوبية شرقية، نشطة السرعة، تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كيلومترا في الساعة. خصوصا على المناطق الساحلية، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

أما درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية على معظم المناطق الساحلية. وبين 28 و34 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا، خصوصا على الدواخل، ثم تنخفض بدايةً من يوم الجمعة.

وتكون السماء في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة قليلة السحب. والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط بداية من مساء اليوم. تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كيلومترا في الساعة على بعض المناطق. ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، وبين 19 و23 درجة مئوية. على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل ارتفاعا تدريجيا غدا.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة السماء تكون صافية، تتكاثر السحب بها مساء الجمعة. مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية. معتدلة إلى نشطة السرعة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى على معظم المناطق بين 34 و39 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا على بعض المناطق.

أما الكفرة – السرير – تازربو تكون السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية. معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا بدايةً من الغد.