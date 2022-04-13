البيوضي: إما الذهاب للانتخابات أو أن الانقسام سيزداد حدة

أكد سليمان البيوضي المرشح الرئاسي، أنه عمليا لا يوجد صفقة رابحة في ليبيا، وإما الذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو أن الانقسام سيزداد حدة.

وقال البيوضي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لجنة التعديل 12 ليست من أعضاء المجلسين فقط ومقر اجتماعاتها في البيضاء وانتقالها للقاهرة مؤشر بأن المدد المفتوحة والأزمنة اللامتناهية هو الهدف الاستراتيجي لوجودها”.

وأضاف “في كل الأحوال نحو أمام مشهد عبثي ومتعثر سيحتاج لتدخلات دقيقة تُفضي في النهاية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية هذا العام (سيأتي الوقت للحديث عن هذا الملف)”.

وتابع “مجلسا النواب والدولة فقدا كل أوراقهما دفعة واحدة ومشروعهم للتمديد وانتهاء الشرعيات سيؤدي حتما لاندلاع الصدامات المسلحة؛ حيث سيختصمان كل حسب تموقعه، لكنهما في النهاية يتحملان المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الكارثة المقبلة وانفجار الأوضاع”.

واستطرد “عمليا لا يوجد صفقة رابحة في ليبيا، وإما الذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو أن الانقسام سيزداد حدة وسيحول ليبيا لكرة ملتهبة تأكل النيران كل أطرافها، والعاصمة ليست استثناء”.