إنفوغرافيك| أكثر المدن الليبية إنتاجا للتمور – أخبار ليبيا 24 – انفوغرافيك 24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
مناطق الجنوب:
سبها ومرزق ووادي الشاطئ ووادي الحياة ووادي البوانيس
تنتج: التمج والأسبير والتاغيات
مناطق الوسط:
– جالو وأوجلة وأجخرة
تنتج 90% من تمور الصعيدي والدقلة والجداغل والبلمبك والصيفي
– الكفرة وتازربو والجغبوب
– تنتج الفريحي والعزاوي والجوسمي والفلاق والدقلة والمصرم
منطقة الجفرة:
– هون ودان وزلة وسكونة والفقهاء
تنتج: الدقلة والتاغيات وصوابع العروس وخضراية وبرميلة والبيضة
مناطق الشمال:
– تاورغاء ومصراتة وزليتن والخمس
– تنتج: حلاوي وخمسي والحرة والبكراري
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