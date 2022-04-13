إنفوغرافيك| أكثر المدن الليبية إنتاجا للتمور – أخبار ليبيا 24 – انفوغرافيك 24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك مناطق الجنوب: سبها ومرزق ووادي الشاطئ ووادي الحياة ووادي البوانيس تنتج: التمج والأسبير والتاغيات مناطق الوسط: – جالو وأوجلة وأجخرة تنتج 90% من تمور الصعيدي والدقلة والجداغل والبلمبك والصيفي – الكفرة وتازربو والجغبوب – تنتج الفريحي والعزاوي والجوسمي والفلاق والدقلة والمصرم منطقة الجفرة: – هون ودان وزلة وسكونة والفقهاء تنتج: الدقلة والتاغيات وصوابع العروس وخضراية وبرميلة والبيضة مناطق الشمال: – تاورغاء ومصراتة وزليتن والخمس – تنتج: حلاوي وخمسي والحرة والبكراري

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا