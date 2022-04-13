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ارتفاع الدولار أمام الدينار الليبي وتراجع اليورو – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.70 دينار مقابل 4.69 دينار أمس. في حين انخفض سعر اليورو قرشا إلى 5.09 دينار من 5.10 دينار أمس.

بينما ثبت متوسط سعر الجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار. وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، لم يطرأ تغيير على سعر الريال السعودي الذي سجل 1.25 دينار. في حين زاد سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.28 دينار من 1.27 دينار أمس. وتراجع الدينار التونسي إلى 1.55 دينار من 1.56 دينار أمس. واستقر اليوان الصيني عند 0.73 دينار، والليرة التركية عند 0.32 دينار.

 

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