عقيل: “الخزي والعار” سيظل يعصف بليبيا طالما المليشيات الفاسدة والخسيسة باقية

أكد المحلل السياسي عز الدين عقيل أن، “الخزي و العار والتفكك سيبقى يعصف بالدولة الليبية؛ ما بقت مليشيات الدعارة و العهر المسلح”. بحسب قوله.

وقال «عقيل» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “سيادة الدولة: تعني قدرة السلطة الوطنية على ممارسة الندية مع كافة الأطراف الأجنبية بكل علاقاتها الخارجية، والتى تقوم “أى العلاقات الخارجية” بالضرورة .. على مصالح دول أخرى متعارضة بطبيعتها مع مصالح الليبيين “.

وأردف أن “المليشيات الفاسدة والخسيسة؛ هي المسؤول الأول والأساسي والأخير، على الحط من هيبة السلطة الوطنية وتحويلها إلى حكومات منزوعة الدسم وفاقدة كليا لكافة عوامل ممارسة النديه السيادية”.

وختم موضحًا؛ “وذلك لسبب واحد ورئيس وهو إدمان مليشيات العار لدياثة تمريغ جبين السيادة الوطنية بغوائط المخابرات الأجنبية، منذ أن ابتلينا بخلايق الطرفين، بذلك العام الكالح السواد”. بحسب تعبيره.