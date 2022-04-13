رحلة يومية لـ«مصر للطيران» بين القاهرة وبنغازي بدءا من الإثنين

تبدأ الشركة القابضة لمصر للطيران في تسيير رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبني غازي، الإثنين المقبل، بواقع رحلة يومية.

وقال رئيس الشركة، الطيار عمرو أبو العينين، إن «مصر للطيران» تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية، ومنها مدينة بني غازي، حسب تصريح نقلته جريدة «الأهرام» المصرية، اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أهمية تسيير تلك الرحلات لوجود الكثيرين من المصريين المقيمين والعاملين في الأراضي الليبية، ولتعزيز التبادل التجاري بين مصر وليبيا، موضحا أن الشركة ستشغل طائرتها من طراز «بوينغ B737-800» في تلك الرحلات.