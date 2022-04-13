الأرصاد الجوية: أجواء متقلبة على أغلب المناطق وارتفاع نسبي في درجات الحرارة

طرابلس 13 أبريل 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية، الأحوال الجوية المتوقعة بداية من اليوم الأربعاء.

الملخص العام

أجواء متقلبة على أغلب المناطق مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، وارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصةً على مناطق الدواخل والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب يوم الجمعة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها أحيانا إلى ( 60 ) كم/س خاصةً على المناطق الساحلية، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار و هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(24-27)مْ على أغلب المناطق الساحلية, ومابين (28 – 34) مْ على الدواخل, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد خاصةً على الدواخل ثم تنخفض بدايةً من يوم الجمعة.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بداية من مساء اليوم، تصل سرعتها أحيانا إلى ( 60 ) كم/س على بعض المناطق، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(25- 30)مْ، ومابين (19- 23) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية تتكاثر السحب مساء يوم الجمعة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(34-39)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على بعض المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على بعض المناطق، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(29- 34)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي بدايةً من يوم الغد (وال _ طرابلس) ف و

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