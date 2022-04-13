التواتي: أي دعوة لتقسيم ليبيا تعدّ خيانة كاملة

أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي، أن أي دعوة لتقسيم ليبيا هي خيانة كاملة، خيانة واضحة، هي خيانة لتاريخ هذا البلد وتضحيات أبنائه خلال مئات السنين.

وقال التواتي، في منشور له، على “فيسبوك|: تلميحًا أو تصريحًا، سرا أو علانية، من الشرق أو من الغرب من الشمال أو من الجنوب، أي دعوة لتقسيم ليبيا هي خيانة كاملة، خيانة واضحة، هي خيانة لتاريخ هذا البلد وتضحيات أبنائه خلال مئات السنين.

وأضاف: يتربص دعاة التقسيم بكل الاحداث وهي احداث دامية وعصيبة، يتربصون بالعثرات وهي عثرات كثيرة وخطيرة، ليفتحوا من خلالها ثغرات للدعوة لمشروعهم التقسيمي مستغلين كل كبيرة وصغيرة لتوطين عمالتهم من خلال دعوتهم للتقسيم، وهو أسوأ أنواع الاستغلال للأزمات والمصائب التي نعيشها.

وتابع: تفضحهم كتاباتهم مهما أصبغوا عليها من بلاغة رثة مفضوحة، وبرروها بكلام منمقا فارغًا، ودججوها بحجج لا تصمد أمام التاريخ وأمام الجغرافيا، سيتجاوز شعبنا هذه المحنة كما تجاوزت شعوب غيرنا محنها، إلا أن ذلك يتوجب رفض دعاة التقسيم علنا وصراحة، ليس هذا فقط بل وفضحهم حتى لا نندم يوم لا ينفع الندم.