الحاجي: المبدأ يكمن في التخلص من «العسكرة»

رأى جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن المبدأ لديهم يكمن في التخلص مما أسماه «العسكرة»، على حد قوله.

وقال الحاجي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “التخلص من زريبة عقيلة والمشري تستحق أي مغامرة وتضحية ولو تم بوصول «دغدنة» رئيس مؤقت”، بحسب تعبيره.

وأضاف “يعتبر هذا انتصار للشعب الليبي انطلاقا من مبدأ «وقوف الخسارة مكسب»، أي خيار مدني يخلص الشعب الليبي من الجيف التي تمشي على بطونها من متصدري المشهد مكسب لليبيا والشعب الليبي”، وفقال لحديثه.

وتابع “مع هذا بقوة ولو كان «دغدنة» بالون اختبار أو تسريبات فيسبوكية، المبدأ يكمن في الخلاص من الزرايب والعسكرة”، على حد زعمه.