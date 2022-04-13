في شهر رمضان لحوم فاسدة تباع بعد إعادة تدويرها

أطلق اليوم الاربعاء مفتشي مركز الرقابة على الاغدية والادوية رفقة جهاز الامن الداخلي والحرس البلدي حملة تفتيشية واسعة تستهدف المصحات والمرافق الطبية والصيدليات ومحلات بيع اللحوم والمواد الغذائية ببلدية حي الاندلس.

وتأتي هذه الحملة التفتيشية تحت شعار “حماية المستهلك” حيث سيتم خلالها زيارات فجائية للمصحات والمرافق الطبية والصيدليات ومحلات بيع اللحوم والمواد الغذائية ببلدية حي الاندلس للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات الصحية والقياسية الواجب توفرها ومن جانب اخرى التزامهم بالتسعيرة المحددة والمعتمدة من وزارة الاقتصاد.

ووفقا لصفحة المركز هذه الاثناء فقد تمت زيارة أحد محلات بيع اللحوم وتم اكتشاف تجاوزات صحية بالمحل ومنها لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري يتم بيعها بعد اعادة تدويرها واضافة مواد تبعد الشبهة على فسادها لتكون لحوم ما تسمى بالهمبورقة.