مشاورات مرتقبة بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة

يستعد ممثلو مجلسي النواب والأعلى للدولة لعقد أول اجتماعات التوافق حول المسار الدستوري، بحضور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان ممثلو المجلسين قد وصلوا، الأربعاء، إلى مقر انعقاد الاجتماعات حيث يتوقّع أن يتطرق الطرفان إلى بحث مسألة التوافق على القاعدة الدستورية التي سيجرى على ضوئها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما سيبحث المجتمعون في مراحل متقدمة تعديل القوانين الانتخابية وفق مبادرة البعثة الأممية التي تلقى ترحيبًا وتأييدًا دوليًا.

وسبق لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشكيل لجنة من 12 عضوًا مقيدة الصلاحيات تتولى أعمال الحوار مع المجلس الأعلى للدولة الذي سمى بدوره لجنة من 12 عضوًا عقدت مشاورات أحادية الجانب مع المستشارة الأممية في العاصمة التونسية في وقت سابق.

يذكر أن مجلس النواب اشترط أن تتمحور الاجتماعات الحوارية مع المجلس الأعلى للدولة حول تحديد آليات خارطة الطريق المعتمدة من طرف المجلس في التعديل الدستوري 12، بينما تصر البعثة الأممية على إجراء الانتخابات، في أقرب وقت ممكن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية