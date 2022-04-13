طقس اليوم.. منخفض صحراوي يشمل معظم مناطق البلاد

تشهد ليبيا منخفضًا جويًا صحراويًا يتمركز هذا اليوم وسط الجزائر ويتحرك تدريجياً ناحية الشرق، يؤثر على غالبية مناطق ليبيا بارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصةً على مناطق الدواخل والجنوب ورياح نشطة خاصةً على المناطق الساحلية قد تصل سرعتها إلى 60 كم / س مما قد يتسبب في إثارة الأتربة وهبوط الرؤية الأفقية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية؛ يكون البحر مضطربًا على الساحل الغربي بينما يكون قليل الاضطراب على الساحل الشرقي.

ومن المتوقّع أن تسجل درجات الحرارة انخفاضًا بدايةً من يوم الجمعة على المناطق الغربية مع تكاثر السحب واحتمالية هطول أمطار متفرقة، ويشمل الانخفاض في درجات الحرارة تدريجيًا مناطق الشمال الشرقي بداية من مساء السبت القادم.

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