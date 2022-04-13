بليحق: حكومة الدبيبة تعمل بشكل غير قانوني

أكد الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن حكومة الدبيبة تعمل إلى يومنا هذا بشكل غير قانوني، مشددا على أن البرلمان قام بإجراءاته القانونية بخصوص الأمر.

وقال بليحق في تصريحات تلفزيونية: “مقترح عدد من المترشحين للرئاسة بشأن تشكيل حكومة مصغرة للتجهيز للانتخابات غير مطروح لدينا، مجلس النواب شكّل بالفعل حكومة جديدة عقب انتهاء المدة القانونية لحكومة الدبيبة”.

وأضاف “هناك اجتماعات ستنطلق في القاهرة بتنظيم من البعثة الأممية، ومجلس النواب شكّل لجنة للبدء في تنفيذ التعديل الدستوري الـ12، الذي تم بالتوافق مع مجلس الدولة، فالتعديل الدستوري الـ12 تم بالتوافق مع اللجنة المكلفة من مجلس الدولة، وتم التصويت عليه بشكل قانوني”.

وتابع “اللجنة التي ستجتمع في القاهرة ستكون مهمتها تعديل مسودة الدستور وفقًا للتعديل الدستوري الـ12، وحال وجدت أي خلاف للتعديل الدستوري سيكون عليها الرجوع لمجلس النواب لأخذ الرأي فيه”.

واستطرد “على كافة الأجسام والفاعلين العمل من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي، ومجلس النواب داعم للانتخابات من قبل 24 ديسمبر، ونأمل أن يتم دعم الاتجاه الدستوري وهناك فرصة وفق التعديل الدستوري الـ12، سواء عبر الاستفتاء على الدستور أو إجراء انتخابات”.