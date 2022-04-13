ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وبحسب نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. ارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.70 دينار مقابل 4.69 دينار أمس. في حين انخفض سعر اليورو قرشا إلى 5.09 دينار من 5.10 دينار أمس.

بينما ثبت متوسط سعر الجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار. وبالنسبة لسلة العملات العربية، لم يطرأ تغيير على سعر الريال السعودي الذي سجل 1.25 دينار. في حين زاد سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.28 دينار من 1.27 دينار أمس. وتراجع الدينار التونسي إلى 1.55 دينار من 1.56 دينار أمس. واستقر اليوان الصيني عند 0.73 دينار، والليرة التركية عند 0.32 دينار.