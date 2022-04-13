بليحق: لجنة النواب مخولة وفق قرار تأسيسها بإجراء التعديلات اللازمة على مشروع الدستور فقط

ليبيا – أفاد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن اللجنة التابعة لمجلس النواب شُكِّلت بناءً على التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقرّه المجلس في فبراير الماضي، القاضي بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

بليحق وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن لجنة النواب مخولة وفق قرار تأسيسها بإجراء التعديلات اللازمة في مشروع الدستور فقط، مشيرًا إلى أن قرار تأسيس اللجنة ينصّ على إحالة أي شيء يخالف ذلك على مجلس النواب من أجل البتّ فيه، وبالتالي لا يحق للجنة إلا بحث أمر النقاط الخلافية في الدستور.

وأكد بليحق وصول لجنة النواب إلى العاصمة المصرية، أمس الثلاثاء، متوقعًا أن تنطلق اجتماعات اللجنتين، الأربعاء، ونافيًا تلقيهم تفاصيل عن جدول الأعمال، أو أي دعوة إلى عقد أي جلسة لمجلس النواب.

واستدرك قائلًا: “حتى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، تحدثت وقالت: إن الاجتماع يأتي في إطار التعديل الدستوري الثاني عشر، لكن هذا الأمر سابق لأوانه”.

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