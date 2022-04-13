الارصاد: انخفاض لدرجات الحرارة وامطار متفرقة بدءا من الجمعة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 13/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تتأثر بمنخفض صحراوي يتمركز هذا اليوم وسط الجزائر ويتحرك تدريجياً ناحية الشرق يؤثر على اغلب مناطق ليبيا بإرتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصة على مناطق الدواخل والجنوب ورياح نشطة خاصة على المناطق الساحلية قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ س مما قد تسبب في اثارة الاتربة وهبوط الرؤية الافقية.

ووفقا للتقرير تكون حالة البحر مضطرب على الساحل الغربي بينما يكون قليل الاضطراب على الساحل الشرقي.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تسجل درجات الحرارة انخفاض بداية من يوم الجمعة على المناطق الغربية مع تكاثر السحب واحتمالية سقوط امطار متفرقة، وتكون الفرصة أفضل بداية الاسبوع القادم، ويشمل الانخفاض في درجات الحرارة تدريجيا مناطق الشمال الشرقي بداية من مساء يوم السبت. والله اعـــــــــلم.