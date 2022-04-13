صنع الله يطالب «مليته» بالاهتمام بمشاريع الغاز

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، اجتماعًا مع رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة «مليته» للنفط والغاز البشير عبد السلام.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “جرى خلال الاجتماع مناقشة حزمة من المواضيع التي تهم نشاط الشركة، منها مشروع حقل المياه بحقل الفيل، وخطوات الشركة لزيادة الإنتاج بتشغيل منظومة حقل المياه، وألية حل المصاعب التي تواجه الشركة، سواءً كانت مالية أو فنية أو إدارية”.

وأطلع البشير عبد السلام، صنع الله، على آخر مستجدات مناقشاته مع مسؤولي شركة «شلمبرجير» بشأن الآبار المغلقة في كافة مناطق عمليات الشركة بأحواض سرت وغدامس ومرزق، وآلية وضعها على الإنتاج من جديد لرفع القدرة الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

بدوره، طالب صنع الله، بضرورة إعطاء الأهمية القصوى لمشاريع الغاز، وتحديدا مشروع التراكيب البحرية ( أ ، هـ)، لتتمكن المؤسسة من سد احتياجات السوق المحلي من الغاز، والإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بتصدير الغاز، مؤكدا دعم المؤسسة التام للشركة لتحقيق كل مستهدفاتها.