ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 April, 2022

قالت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، في الجلسة الافتتاحية ،لاجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع قاعدة دستورية للبلاد ، إن هذا الاجتماع فرصة للمجلسين يجب اغتنامها خلال شهر رمضان المبارك، وفقما جاء في التسجيل المصور.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي ترجيبه بالأشقاء الليبيين المشاركين في اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي، كما نقل لهم تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم للشعب الليبي، بما يحقق الخير والسلام والاستقرار المنشود.