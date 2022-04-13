جنائي بنغازي يضبط شخصًا سرق أحد مساجد المدينة – أخبار ليبيا 24 – أمن

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كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي تمكنها من القبض على سارق لمحتويات مسجد في مدينة بنغازي من بينها عدد من المصاحف.

وأضافت الإدارة. أن القضية بدأت بعد تقدم مشرف مسجد في شارع قصر السندباد بمنطقة بوهديمة في مدينة بنغازي. بشكوى مفادها تعرض المسجد لسرقة مجموعة من المصاحف وإسمنت ومواد بناء من قبل شخص مجهول.

وأكدت أنه فور فتح محضر بالواقعة. انتقل أعضاء إدارة التحريات المكلفين بالقضية لمكان المسجد لمراجعة كاميرات المراقبة.

وأشارت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن أعضاء التحريات تعرفوا على المركبة الآلية التي استخدمها السارق لنقل المسروقات.

وأوضحت الإدارة. أن فريق التحري واصل جمع المعلومات. إلى أن أفضت مجهوداتهم إلى تحديد موقع المركبة ومعرفة صاحبها الذي تم ضبطه في كمين محكم وهو في حالة تعاطي ظاهر.

وأفادت أنه بعد الانتقال بالمتهم إلى مقر الادارة اعترف خلال التحقيق معه أنه من سرق المسجد كما اعترف بارتكابه لسرقات أخرى في المدينة.

وطلبت الإدارة المواطنين ممن يتعرفون على المركبة وكانوا قد تعرضوا لعملية سرقة من قبل شخص على متنها. الحضور إلى مقر الإدارة بمنطقة الهواري.