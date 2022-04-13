خلال “اجتماع القاهرة”.. مصر تؤكد دعمها الشعب الليبي لتحقيق السلام والاستقرار

أكد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، اللواء أيمن بديع، حرص مصر على تقديم الدعم إلى الشعب الليبي لتحقيق الاستقرار والسلام والخير المنشود.

ورحب بديع، في كلمة بالجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة، بممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة المشاركين، حيث نقل لهم تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وانطلقت اجتماعات القاهرة اليوم الأربعاء، بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، التي وجهت الشكر إلى السلطات المصرية على استضافة تلك المحادثات.