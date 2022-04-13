السفير الإيطالي: من الواضح أن الانتخابات غير ممكنة مع حكومتين في ليبيا

رأى السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، أنه من الضروري الحفاظ على المنظور الانتخابي في ليبيا، حتى لو من الواضح أن الانتخابات غير ممكنة مع حكومتين.

وقال بوتشينو، خلال حديثه في المائدة المستديرة: «التركيز على المتوسط – ليبيا»، التي نظمتها جامعة لويس الإيطالية في روما: “الوضع على الأرض معقد، حيث هناك إطار عمل مع حكومتين تعتبران نفسيهما شرعية ولا يبدو أنهما راغبتان في التفاوض”، وفقا لما ذكره موقع «ديكود 39» الإيطالي.

وأضاف “هناك ضرورة لإدراك أنه على الرغم من المشكلات الخطيرة أحرزت البلاد تقدمًا، حيث يسري وقف إطلاق النار منذ 2020 وكان هناك فقط اشتباكات بين الفصائل كان آخرها وأخطرها قبل أيام في طرابلس”.

وعلى المستوى الاقتصادي، قال بوتشينو: “إن العلاقات بين ليبيا والعالم الخارجي تحسنت، ويجب إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي بواسطة كونسورتيوم إينيس الإيطالي”.

وتابع “في عام 2021 كانت التجارة بين إيطاليا وليبيا نحو 7 مليارات يورو مع زيادة قوية مقارنة بالسنوات السابقة، “حتى لو كنا لا نزال بعيدين عن 17 مليارًا في عام 2008 ومن نتيجة عام 2012″، مشيراً إلى أن البلاد يمكن أن تجد على الفور اتفاقية لبناء مؤسسات جديدة في انسجام تام”.