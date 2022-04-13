أبوستة يشدد على التوافق لتأسيس قاعدة دستورية راسخة

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة شعبان أبو ستة أن وفد المجلس يجتمع في القاهرة بنوايا صادقة لإكمال المشوار وتأسيس قواعد دستورية راسخة في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وشدد أبوستة، خلال كلمة افتتاحية له في أعمال المشاورات الليبية التي انطلقت الأربعاء في القاهرة، نقل تفاصيلها موقع “اليوم السابع” المصري؛ أهمية الاستمرار بروح التوافق خلال الفترة المقبلة لتجاوز أي تحديات أو أزمات، مشيرًا إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لبناء دولة دستورية وديمقراطية.

جديرٌ بالذكر أن مشاورات ليبية برعاية أممية انطلقت الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، في خطوة تهدف للتوافق حول القاعدة الدستورية وتعديل القوانين الانتخابية.

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