بليحق: اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة مستمرة حتى 20 إبريل

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، انطلاق اجتماعات المسار الدستوري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح بليحق، في بيان نشره موقع مجلس النواب، تلك الاجتماعات جاءت باستضافة كريمة من الشقيقة جمهورية مصر العربية ، بحضور لجنة مجلس النواب المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 29 لسنة 2022.م .

وأوضح أن “الجلسة الافتتاحية اسُتهلت بكلمات ترحيبية للدولة المستضيفة ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، ووفدي مجلس النواب والدولة ، وسوف تستمر الاجتماعات حتى العشرين من شهر إبريل الجاري.