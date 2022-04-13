ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 April, 2022

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز ،في كلمتها الافتتاحية ،لمشاورات اللجنة المشتركة المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ،في القاهرة ،بأن “عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً.”

وأضافت في كلمتها الترحيبية لممثلي المجلسين، “دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعماً لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين تسجلوا للتصويت” ،معربة عن امتنانها للدعم السخي المقدم من حكومة جمهورية مصر العربية واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا.

وكانت وليامز أعلنت في 3 آذار/ مارس 2022 ،عن مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية قوية لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، تلبيةً لطموحات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت بغية انتخاب من يمثلهم بطريقة ديمقراطية.