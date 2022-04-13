بمشاركة ليبية.. القاهرة تحتضن اجتماعا أمنيا لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، فعاليات الاجتماع التنسيقي بين اللجنة المركزية لمتابعة الدعم المقدم من المنظمات الدولية والاقليمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمشاركة وزارة الداخلية الليبية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن أجندات الاجتماع الذي سيستمر ليومين ستتركز على بحث آليات مشروع تفكيك الشبكات الاجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في شمال أفريقيا والممول من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى استعراض الوضع الراهن لمكتب الأمم المتحدة في ليبيا .

وأضافت الوزارة أنها ستعرض خلال الاجتماع استراتيجيتها الوطنية والمسؤوليات والصلاحيات الموكلة لها وتنسيق التعاون المشترك مع مكتب الأمم المتحدة، في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي لبناء وتعزيز القدرات المحلية.

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