أمن طرابلس تنشر دوريات أمنية فوق الجسور لضبط رماة الحجارة على المواطنين

كلف مدير أمن طرابلس دوريات أمنية فوق الجسور على امتداد طريق السريع، وذلك لضبط مجموعة من المراهقين تقوم برمي الحجارة على مرتادي الطريق.

وذكرت مديرية أمن طرابلس، في بيان لها، أن مديرية أمن طرابلس تلقت العديد من شكاوى المواطنين عن وجود مجموعة من المراهقين تقوم برمي الحجارة على مرتادي الطريق مما يسبب ذلك في أضرار جسيمة لسيارات المارة وقد تسبب أيضا في وقوع حوادث مرورية كارثية .

وأضافت، أنه بعد تلقي الشكاوى توجه عدد من دوريات الأمنية المتمثلة في مكتب شؤون المرور ووحدة المهام الخاصة توجهت لضبط المخالفين فوق الجسور على امتداد الطريق السريع لضبط المخالفين.