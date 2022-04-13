مصرف الجمهورية بهون يواصل توزيع السيولة النقدية

أفاد مراسل “218” بمدينة هون بشروع مصرف الجمهورية في توزيع السيولة النقدية على عملائه بسقف سحب ألفي دينار.

وأضاف أن توزيع السيولة يأتي لليوم الثالث على التوالي، وسط ازدحام من المواطنين رغم تخصيص إدارة الفرع أكثر من شباك للصرف.

وأوضح مراسل “218” بمدينة هون أن مصرف ليبيا المركزي والإدارة العامة لمصرف الجمهورية لم ترسل أي شحنات من السيولة النقدية تجاه مدينة الجفرة منذ ثمانية أشهر .

وتأتي هذه الشحنة دعمًا للقوة الشرائية في ظل موجة غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد بالتزامن مع زيادة الطلب على السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

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