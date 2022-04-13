الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر الانتخابات – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قالت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز. اليوم الأربعاء إن عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر الانتخابات.

وأوضحت في كلمتها الافتتاحية. في اجتماع اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة أن الانتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية.

وأضافت في كلمتها الترحيبية لممثلي المجلسين. “دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعماً لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين سجلوا للتصويت”.

وأعربت وليامز عن امتنانها للدعم السخي المقدم من حكومة مصر واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين. وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا.

وفي 03 مارس 2022، أعلنت وليامز عن مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. للاتفاق على قاعدة دستورية قوية لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

وانطلقت في القاهرة اليوم الأربعاء. مشاورات اللجنة المشتركة المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة. بهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية.