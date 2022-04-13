ممثلو القيادة العامة باللجنة العسكرية يعقدون اجتماعاً موسعاً بالأمين المساعد لبعثة الأمم المتحدة

عقد ممثلو القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، اجتماعًا موسعًا، بالأمين المساعد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ريزدون زينينغا، رفقة عدد من موظفي البعثة، وذلك بناءً على تداعيات البيان الصادر عن اللجنة والتي قررت فيه تعليق أعمالها إلى حين تنفيذ المطالب التي تخص الأوضاع التي وصلت إليها البلاد.

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، قال: “أعضاء اللجنة العسكرية “5+5″ التابعين للقيادة العامة أكدوا خلال اجتماعهم بالأمين المساعد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ريزدون زينينغا، أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا أمام مخالفات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة”.

وتابع: “الأعضاء أوضحوا أن سياسة حكومة الدبيبة عملت على زيادة الفرقة والاتجاه إلى تقويض ما تحقق من مكاسب عقب اتفاق جنيف، وأن حكومة الدبيبة منعت صرف المرتبات لمنتسبي المؤسسات العامة لقرابة المليون مواطن بعائلاتهم خصوصا بالمنطقة الشرقية والجنوبية”.

وأضاف: “الأعضاء أوضحوا أيضاً أن حكومة الدبيبة استباحت المال العام دون وجه حق بارتجالية وبقرارات غير مدروسة، وأن الخناق ضاق على المواطن الذي أصبح يئن من غلاء المعيشة وسوء الخدمات في كل المجالات”.

وتابع: “الأعضاء شددوا على ضرورة وجود موقف رادع للمخالفات الجسيمة لحكومة الدبيبة التي تشكل خطرا على الأمن القومي”، كما أكدوا على استمرار تعليق أعمال اللجنة”.